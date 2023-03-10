الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يؤدى مرانه الختامى على ملعب مباراة صن داونز.. والاجتماع الفنى ظهر اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب لوفتس الذي يستضيف مباراته أمام صن داونز في الثالثة عصر غد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى من المران، وفقا للقواعد المنظمة للبطولة.

واطمأن الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة، وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح، اللذين تعافيا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية وأصبح قرار مشاركتهم في مباراة الغد وفقا للرؤية الفنية.

حسين الشحات شارك أيضا في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية لتجهيزه للعودة بشكل كامل للتواجد في المباريات الرسمية.

وحصد  الأهلي أربع نقاط في دور المجموعات بعد الفوز على القطن الكاميروني والتعادل أمام صن داونز.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر صن دوانز دور المجموعات القطن الكاميروني

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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