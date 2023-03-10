الرئيس السيسى يقدم تعازيه فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.