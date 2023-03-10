الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يقدم تعازيه فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان العائلة الكريمة الصبر والسلوان المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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