الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع استمرار المخاوف المرتبطة برفع الفائدة.. صعود طفيف في أسعار النفط

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت 81.72 دولار للبرميل.

 وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو خمسة بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين أو 0.03 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو ستة بالمئة في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت" وفوجئ بقوة سوق العمل.

وألقت توقعات باستمرار رفع الفائدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم وتصريحات مماثلة في مطلع الأسبوع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي بظلالها على النمو العالمي، الأمر الذي يضع النفط على مسار انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

اسعار النفط الاحتياطي الاتحادي اسعار الطاقة العقود الآجلة لخام برنت خام برنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العدس بـ48 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

ألمانيا: مقتل 7 وإصابة 25 فى إطلاق نار بهامبورج

«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

مع استمرار المخاوف المرتبطة برفع الفائدة.. صعود طفيف في أسعار النفط

الإحصاء: مصر تستورد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار خلال 11 شهرًا

المجتمعات العمرانية تمنح مُهلة دون مقابل لأصحاب قطع الأراضى السكنية لاستكمال تنفيذ البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص