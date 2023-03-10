مكتبة مصر العامة بسيوة تنظم ندوة عن الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

قال محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، في بيان إعلامي، إنه تم تنظيم ندوة بمكتبة سيوة الخضراء حول الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وآفاق التنمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على تنفيذ مبادرات للعمل على تبسيط العلوم والتعرف على جهود الدولة في مجال التنمية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، وبمتابعة من محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة بسيوة أنه خلال الندوة تم تعريف المشاركين بنشأة الهيئة ودورها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية في كل القطاعات، وعلوم الفلك والفضاء عند المصريين القدماء ودورهم وإبداعهم في مجال التقويم والعمارة فضلًا عن أنواع الأقمار الصناعية ودورها في حياتنا، وسبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في مجال التنمية والدراسات والأبحاث، ودور الهيئة في التسويق والترويج لواحة سيوة.

وأضاف "جيري" أن تضمنت الندوة عرض فيلم عن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وتنفيذ برنامج عملي حول النظارات ثلاثية الأبعاد، مشيرًا إلى أن تنفيذ الندوة يأتي من منطلق التعاون والتكامل بين كل الجهات للوصول بالمعرفة لكل فئات المجتمع، حيث تم تنفيذ الندوة بالتعاون بين المكتبة والهيئة القومية للاستشعار من البعد ووزارة التربية والتعليم وأمانة حزب مستقبل وطن بسيوة.

جاء ذلك في مكتبة مصر العامة بسيوة "المكتبة الخضراء"، وبحضور عدد كبير من طلبة مدرسة ناصر للتعليم الأساسي، والدكتورة غادة عطالله نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وصفاء إبراهيم مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة السياحة والآثار.

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