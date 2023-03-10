«منزلة الشهداء عند ربهم».. موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 مارس 2023

يحرص الكثير من المسلمين على متابعة خطبة الجمعة من كل أسبوع، وهو ما يبحث عنه المصلون على محركات البحث لمعرفة موضوع خطبة الجمعة اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 مارس 2023.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة 10 مارس 2023م تحت عنوان: منزلة الشهداء عند ربهم.

وأضاف: مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وجاء نص خطبة الجمعة اليوم على النحو التالى:

نص خطبة الجمعة اليوم

نص خطبة الجمعة اليوم