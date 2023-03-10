الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الجمعة 10 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 10 مارس 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد
مهنياً: حاول أن تستثمر جهودك في سبيل تطوير قدراتك العملية، فهذا سيكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.
صحياً: خذ قسطاً كبيراً من الراحة والنوم كي تهدّئ من توتّر أعصابك الذي ينعكس سلباً على صحتك.

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حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية

حظك اليوم لمواليد برج القوس
مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده .
صحياً: قد تتوتر أعصابك وتصاب بانزعجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: قد تعرف قطيعة أو فراقاً أو ظروفاً صعبة تؤدّي إلى الفتور في الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك.
عاطفياً: تجد نفسك محاطاً بأصدقاء محبين، يكنّون لك كل الحب والمودة، ويسود علاقتك بالعائلة التفاهم المتبادل.
صحياً: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل.

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الحب والعلاقة في 27 يناير 2023.. حظوظ برجي الجدي والحمل


صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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