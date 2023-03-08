الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

يقدم موقع “الدستور” حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

برج الثور

قد تكون صحتك ولياقتك البدنية واعدة جدًا اليوم وقد تكون سببًا لحيويتك المتجددة، قد يبرز عملك أفضل ما فيك، قد تحصل على تميزك المهني أمام زملائك، حاول إظهار الحب لأطفالك، فقد يكونون هم دعمك في الأوقات الصعبة، تجنب شراء العقارات اليوم. 

برج العذراء 
قد يجلب يومك في العمل الجانب الإنتاجي منك اليوم، قد تكون عائلتك هي مركز سعادتك اليوم، قد تدعمك صحتك طوال اليوم، قد يكون وضع خطة مالية لنفسك مفيدًا لك. 

برج الجدي
من الناحية المالية أنت على وشك أن تصبح أقوى مع ظهور فرص جديدة في طريقك، ستكون المهمة الموكلة إليك في العمل حسب رغبتك ولكن قد لا تحصل على وقت كافٍ لإكمالها، من المتوقع يوم مثير على جبهة العائلة مع وصول شخص قريب، قد تتحقق رحلة خارجية بالنسبة للبعض وتوفر فرصة لمقابلة شخص ما بعد وقت طويل.


صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

حظك اليوم برج الثور برج الجدى برج العذراء أبراج ترابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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