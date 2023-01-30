الحب والعلاقة في 27 يناير 2023.. حظوظ برجي الجدي والحمل

يبحث العديد من الأشخاص دائمًا في عالم الأبراج وماذا يخبئ لهم البرج الخاص بهم، والحظ في الحب يركز عليه العديد من الأشخاص لذا نرصد لكم خلال سطور حظ الأبراج في الحب.

برج الحمل: إذا كان لديك حظ سيئ مع الحب في االماضي،فلا تستخدمه كعصا قياس لما تشعر به حيال ذلك الآن، في حين أنه لا مفر من الشعور بالحزن، فإن المفتاح هو التعافي والمتابعة، فلا يجب أن تتردد في الوقوع في الحب مرة أخرى.

برج الثور: إذا كنت تريد أن تجد الحب في حياتك، فعليك أن تكون أكثر جرأة وانفتاحًا، يجب أن تحاول التعرف على أشخاص جدد وتصبح أكثر اجتماعية، ومع ذلك، يجب أن ينتهي الخوف من أنك تعطي صورة خاطئة.

برج الجوزاء: اليوم هو يوم جيد لتخذل حذرك وتكون على طبيعتك، من السهل أن تدع التوق إلى القبول من الآخرين يستهلكك في بعض الأحيان، في الوقت الحاضر، على الرغم من كونك شخصيتك الفريدة هو ما سيجعلك تحصل على الشريك الذي تريده حقًا.

برج السرطان: من المهم أن تدرك حدود علاقاتك العاطفية وتحترمها، عندما لا يبذل الشخص الذي تهتم لأمره الجهد الذي تريده فقد يكون ذلك بمثابة ضربة لثقتك بنفسك، انتبه إلى النقطة التي تتخطى فيها ملاحظات أو أفعال شخص ما السيئة الحد إلى سلوك غير مقبول، لا تطارد الآخرين إذا كان ذلك يعني المساومة على احترامك لذاتك.

برج الأسد: في بعض الأحيان، يصعب فهم تعقيدات العلاقات الوثيقة، من المحتمل أنك تناقش أنت وأحبائك الخطوات التي يجب اتباعها بعد ذلك مع فكرة ولكنك تشعر بأنك عالق.

برج العذراء: قد تتأثر علاقتك إذا سمحت لنفسك بالاستفادة من أفضل ما لديك. قد يأتي بنتائج عكسية إذا بدأت في التفكير بشدة في نفسك، لديك فرصة أفضل لاكتشاف الحب الحقيقي إذا سمحت لنفسك بالتألق في تفاعلاتك مع الآخرين.

برج الميزان: تحقق من روحانياتك يضع الكون مصلحتك في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الرومانسية، قد تكون مستعدًا لتقديم تنازلات في علاقة ما لتشعر بالقبول، في حين أن كونك وحيدًا له سلبيات.

برج العقرب: من الممكن أن يكون لديك الكثير من العمل لإنجازه في مكان عملك اليوم، مما يجعلك مشغولاً. هناك احتمال أنك لن تتمكن من الحضور إلى شريكك، وقد يتعين إلغاء أي ترتيبات كان عليك مقابلتها.

برج القوس: احصل على أهداف علاقتك بشكل صحيح، أعطِ بعض التفكير لاحتياجات علاقتك ورغباتك اليوم، في خضم الجدول الزمني، قد يكون من الصعب تحديد متطلبات الفرد بوضوح، ولكن من الجيد دائمًا قضاء بعض الوقت في التفكير في مشاعر المرء.

برج الجدي: ابق متفائلًا في العثور على الحب، ربما كنت تشعر بالقليل من الكآبة بشأن الحب مؤخرًا، كما لو كنت محبوسًا في دائرة لا نهاية لها من القلق من أنك لن تجد الشخص، إن افتراض أن الشخص الذي سيكملك موجود هو خيار أبسط.

برج الدلو: إذا كان لديك أي شيء مهم لتناقشه مع شخص محبوب اليوم، فتأكد من أن لديك بيئة خالية من الإلهاء للقيام بذلك. اختر مكانًا خاصًا ومعزولًا للتعبير عن إحباطك.

برج الحوت: أنت الآن في فترة نمو وتعلم يبدو أنك أكثر استعدادًا لخوض غمار الحب أكثر مما كنت تعتقد سابقًا، بالنظر إلى تجاربك الأخيرة، لم تعد تحب أن تعيش حياة منعزلة.