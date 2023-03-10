رئيس جهاز السادات: انطلاق مبادرة «اتحضر للاخضر» بمشاركة طلاب المدارس بالمدينة

أطلق جهاز تنمية مدينة السادات برئاسة المهندس أشرف فتحي، مبادرة "اتحضر للأخضر" بالمدينه والتي جاءت وفقا لتطبيق الاستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة 2030

وافاد المهندس إشرف فتحي ، انه تنفيذا لمبادرة فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " اتحضر للأخضر"، والتى تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مثمرة بمختلف انحاء الجمهورية.

وأشار المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلي ان يشارك طالبات المدرسة الثانوية للبنات بالمنطقة السكنية العاشرة زراعة أشجار مثمرة بالمدرسة.

وتحدث رئيس جهاز تنمية مدينه السادات مع الطالبات عن أهمية نشر الوعى البيئي والثقافى للمحافظة على هذه الأشجار وما لها من اثار لحفظ التوازن البيئي والمحافظة على المناخ.

وأاشار المهندس أشرف فتحي أن جهاز مدينة السادات بدء تنفيذ هذه المبادرة “اتحضر للاخضر”، بزراعة أشجار مثمرة فى المسطحات الخضراء بمختلف المناطق السكنية منها " السكنية 4 ، السكنية 7 ، السكنية 8 " وجارى الآن زراعة هذه الأشجار المثمرة بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة وكذلك كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر الشريف.

وافاد رئيس جهاز مدينة السادات، أانه يؤكد دعم مبادرة “اتحضر للأخضر” بجمع أنحاء أحياء وميادين المدينه وذلك لمواكبة التفير المناخية، مشير ا إلى أنه يعقد جهاز المدينة عدة ندوات تثقيفية لنشر الوعي البيئي وحث المواطنين والمشاركة في الحفاظ علي البيئة ومواردها الطبيعية لاستمرار التنمية المستدامة بالمدينة.

وأكّد رئيس الجهاز، أن المبادرة أتت بمشاركة مجتمعية مابين جهاز ومجلس الأمناء المدينة والإدارة التعليمية التي جاءت وفي إطار اهتمام القيادة السياسية للمحافظة على البيئة والتوعية البيئية الشاملة والحد من مخاطر التغيرات المناخية بما يساهم في تقليل الاحتباس الحراري.

واردف إلى أنّ المبادرة ترتكز على عدة محاور، تشمل التشجير وندوات توعية لتنمية الوعي البيئي وغرس وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي، حيث سيتم تعميم المبادرة بجميع مدارس مدينة مع التوجه لزراعة الأشجار المثمرة حيث قام جهاز المدينة مع أسرة المدرسة متمثلة في هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب بزراعة أشجار المدرسة في حضور المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز المدينة.



ووسط جو من الود والحماس مع الأغاني الوطنية، استقبل الطلاب الضيوف من جهاز ومجلس الأمناء المدينة

واستكمال آنه شملت فعاليات الاحتفالية عقد ندوة توعوية للطلاب، قامت بتسليط الضوء على أهمية وأهداف المبادرة وكيفية المحافظة على البيئة والحث على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الاجيال القادمة وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية .