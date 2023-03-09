«اليماني» للاعبي «كابيتانو مصر»: بحب الضحك بس في الملعب بتحول

قدمت ميرهان عمرو، مقدمة برنامج "كايبتانو مصر"، كعك وبسكويت ومأكولات للتسلية والترفيه عن اللاعبين خلال مشاهدة الفيلم السينمائي.

وعلق كابتن اليماني: “أنا لما بشد في الملعب عشان مصلحتكم، مش عشان كرة القدم، وأكيد انتوا فاهيمن”.

وعقبت ميريمان عمرو:" فكرة حلوة في وسط الزعيق والماتشات والضغط وصحابهم مشيوا من البرنامج، إنه يكون في حاجة كده يفصلون بيه".

وتابع اليماني: "الجو ده حلو كنا بنعمله وأحنا صغيري عشان نفضي دماغنا من كرة القدم وحاجات ترفيهية بقي، وكدة ونلعب مع بعض ونتسلى عشان يبقى عندنا طاقة إيجابية عشان نكمل".

وأكمل: "إن كنت بارد أصلاً في الماتشات، وأي كلمة وحش ومن الجمهور بفلترها وأخذ منها الجانب الإيجابي".

وأردف: "أن بحب الحياة الهايفة أووي الحياة إلى برة كرة القدم، دي خالص، بحب الضحك خالص، بس لما بنزل المستطيل الأخضر بتحول".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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