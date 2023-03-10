الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلعت عبدالقوى: الجمعيات الأهلية على أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يضم 30 جمعية ومؤسسة أهلية، على أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان حيث سيقوم التحالف بتوزيع 20 مليون كرتونة رمضانية على المواطنين الأكثر احتياجا من خلال قاعدة البيانات المتوفرة بالتحالف، فى ظل توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

 

وأضاف عبدالقوي للدستور، أن عدد كبير من الجمعيات ستوزع الشنط الرمضانية و الوجبات الغذائية الساخنة خلال شهر رمضان، موضحا أن التوزيع لا يتم بشكل عشوائي بل أن الجمعيات تقوم بتجميع بيانات الأسر الأولي بالرعاية وحصر أعدادها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحادات الإقليمية استعدادا لتوزيع المساعدات.

 

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ انطلاق بدايه أعماله فى شهر مارس 2022 بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عاماً للمجتمع المدني، وهو يعمل على قدم وساق لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها.

 

وأوضح أن التحالف يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 27 إتحاد إقليمي، و30 إتحاد نوعي تعمل في العديد من المجالات التنموية سواء كانت عمرانية، تعليمية، صحية، توعوية أو غيرها من المجالات الأخرى.

 

ولفت إلى أن احتفالية “كتف فى كتف” والمقرر إقامتها 17 مارس الجاري ستكون تضامنية لأنها ستضم أعدادًا كبيرة من المتطوعين، بالإضافة إلى فئات كثيرة من الشعب المصرى، وعلى كل المستويات وتهدف الاحتفالية إلى تقديم الدعم للأسر ونقل صورة تضامن كافة أطياف المجتمع المصرى.

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