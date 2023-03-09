رئيس تيمور الشرقية: على العالم الاهتمام بقضايا تغير المناخ ومكافحة الفقر

طالب رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، المجتمع الدولي، بأن يهتم بالقضايا الحيوية مثل تغير المناخ ومكافحة الفقر.

وقال هورت، إن "العالم يعتقد أن الأزمة التي يواجها العالم الآن هي أزمة أوكرانيا فقط بينما لا أحد يولي اهتماما كبيرا بالأزمات الأخرى مثل الوضع في اليمن وأزمة تغير المناخ وندرة المياه ومكافحة الفقر" .. مشيرا إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا وقدمت مساعدات لها في الحرب الجارية.

جاء ذلك في كلمته في الجلسة الخاصة عن عصر التهديدات وهي "تهديد تغير المناخ والتهديد النووي وتهديد الأمن الغذائي" في النسخة العاشرة لمنتدي باكو الدولي الذي يعقد تحت عنوان : "عالم اليوم : التحديات والآمال" خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري.

وأوضح أنه لا ينتقد الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا ولكن يري أنه لابد من أن يهتم المجتمع الدولي بالدول الأخرى التي تعاني من مشاكل كبيرة مثل الفقر والجوع للأطفال في اليمن والدول الفقيرة التي تعاني من التداعيات السلبية لوباء فيروس كورونا /كوفيد -19/ ثم بعد ذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية .. مشددا على ضرورة العمل على إلغاء الديون للدول الأقل نموا والفقيرة والهشة.

بدوره، أكد درخان كيديرالي وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخي، أهمية التعامل مع قضية تغير المناخ لأنها تؤثر على مناحي كثيرة من الحياة، حيث يوجد ارتباط كبير بين تغير المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه التي تؤثر على الزراعة.

وأوضح أن الاحتباس الحراري يؤثر على الطقس.. مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الفيضانات في كازاخستان عما كانت عليه في الماضي.

ولفت إلى أن بلاده تحصل على المياه من الأنهار التي تشترك فيها مع الدول المجاورة ما يتطلب بذل الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال .. مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التصدي لتغير المناخ.

وقال إن كازاخستان تتبنى خططا للتصدي لتدهور التربة الزراعية وتبني الأساليب الحديثة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة الخضراء في المشروعات التي يتم تنفيذها.

ومن جانبه، أكد مختار بباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني، الاهتمام بقضايا تغير المناخ والأمن الغذائي في الوقت الراهن موضحا أن بلاده تصدر المنتجات الزراعية لكثير من الدول من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأن أذربيجان استضافت مؤخرا قمة دول عدم الانحياز المُخصصة لوباء كوفيد -19 .

وشدد على أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ الذي تنتج عنه كوارث.. مؤكدا ضرورة التصدي لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تلعب دورا هاما في تشكيل الرأي العام.