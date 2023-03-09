«رياضة الغربية» تواصل تدريبات برنامج سفراء مشواري

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات تدريب برنامج سفراء مشواري بمركز شباب شوني والذي يستمر لمدة 3 أيام ويقوم بالتدريب أسماء أبوالمجد للفئة العمرية من 10- 14 سنة بمتابعة إيمان الراعى، منسق البرنامج.

جاء ذلك في ظل التعاون بين وزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف ومن خلال التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال د.محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، إن برنامج مشوارى يعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل وريادة الأعمال والريادة المجتمعية التى تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف.

وأشار إلى أن هدف البرنامج تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياه العملية والتعامل مع الآخرين والقيام بتنفيذ المشروعات وحيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية سفراء مشواري.