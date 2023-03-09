الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رياضة الغربية» تواصل تدريبات برنامج سفراء مشواري

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات تدريب برنامج سفراء مشواري بمركز شباب شوني والذي يستمر لمدة 3 أيام ويقوم بالتدريب أسماء أبوالمجد للفئة العمرية من 10- 14 سنة بمتابعة إيمان الراعى، منسق البرنامج.

جاء ذلك في ظل التعاون بين وزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف ومن خلال التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال د.محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، إن برنامج مشوارى يعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل وريادة الأعمال والريادة المجتمعية التى تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف.

وأشار إلى أن هدف البرنامج  تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياه العملية والتعامل مع الآخرين والقيام بتنفيذ المشروعات وحيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية سفراء مشواري.

الشباب والرياضة بالغربية تواصل تدريبات برنامج سفراء مشواري بمركز شباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل

السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ5 أشخاص نقّبوا عن الآثار بالبدرشين

حقيقة الإعلان عن وظائف البريد المصرى 2023

انتهاء رصف شارع الترعة العامية بحى شرق بني مزار بالمنيا

«قتل حبيبته وهى حامل».. المؤبد لمهندس زراعى مزق جسد زوجته فى دمياط

مدبولى: مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة فى قطاع الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس