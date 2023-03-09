برلمانية: مبادرة «كتف فى كتف» ترسخ للتكاتف والتضامن بين أطياف المجتمع

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "كتف في كتف" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأقل دخلًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، تأتي في توقيت مهم يستلزم فيه حتمية التراحم وإعلاء التكاتف والتضامن بين جميع أطياف المجتمع، لما تقتضيه طبيعة المرحلة إثر ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية من آثار تضخمية ضربت العالم وألقت بظلالها على الدولة المصرية وعلى الجميع.

وأضافت "هلالي" أن المبادرة تتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة لمضاعفة الجهود نحو مساندة المواطن البسيط في المقام الأول وتمكينه من تجاوز مصاعب الحياة نتيجة ارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنها تسير على خطى الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل وجود خريطة واضحة للأسر المستفيدة بقاعدة بيانات تمنع تداخل أوجه الصرف وضمان وصولها لأبعد نقطة بالجمهورية بما يدعم الطبقات الفقيرة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك المبادرة، التي تعد الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، ستنقل رسالة للجميع بأهمية التلاحم والترابط في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، من خلال احتفالية استاد القاهرة، التي ستقام 17 مارس المقبل، كما أنها ترسخ من العدالة الاجتماعية من خلال انتشار التحالف بكل مناحي الجمهورية وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وما لديه من آلاف المتطوعين المتدربين بتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية لتوفير الاحتياجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين.

وشددت هلالي على أن اهتمام القيادة السياسية بالعمل الأهلي وإعلان 2022 عام المجتمع المدني ساعد في تهيئة المناخ للاستفادة من قدراته وطاقاته فيما يخدم محدودي الدخل ويؤمن غذاءهم، لا سيما وأنها تستكمل ما قدمه التحالف من مبادرات سابقة كان لها تأثير ودور فعال وإيجابي في المجتمع بهدف مساعدة المواطن المصري على الصمود أمام الأعباء الحالية وتخطيها ومنها "ستر وعافية" و"خيرك سابق".