برلمانى: كلمة الرئيس السيسى عكست تقدير الدولة لتضحيات أبنائها

خلال الاحتفال بيوم الشهيد

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تحتفل بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، والاحتفال بهذا اليوم هو رسالة مهمة لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة التى لا يمكن نسيانها مهما مرت السنوات، مؤكدًا أن يوم الشهيد سيظل يومًا مشهودًا في ذاكرة المصريين، وتقديرًا واحترامًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن وللتصدى لمحاولات الهدم التى قادتها جماعات الشر للنيل من هذا الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رجال القوت المسلحة والشرطة يقومون بدور هام في حفظ أمن واستقرار هذا الوطن، وأن كلمة الرئيس اليوم في احتفال يوم الشهيد عكست مدى تقدير الدولة لتضحيات رجالها والتى ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري، مؤكدًا على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن إقامة معرض يتضمن صور وأسماء الإرهابيين، لتعريف الأجيال القادمة بالحرب التى خاضتها الدولة ضد هؤلاء الإرهابيين على مدار سنوات، مطالبًا المصريين بالتوحد والالتفاف حول قيادتها وغلق الطريق أمام قوى الشر التى تحاول اختراق هذه الوحدة.

ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الحرب على الإرهاب في سيناء كلفت الدولة المصرية الكثير، فإلى جانب فقدان المئات من أفضل الرجال فقد تسبب الإرهاب فى حجم خراب ودمار هائل، بالإضافة إلى مليار جنيه شهريًا لمدة 90 شهرًا لصد هجمات الإرهاب الأسود عن مصر والحفاظ على أمن واستقرار المواطن المصري، محذرًا من تكرار هذا الأمر من خلال السماح لهؤلاء بزعزعة الثقة والانتماء لوطننا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد، أكد على أهمية تعليم الطلاب ما حدث فى مصر من أحداث منذ 2011، قائلًا: "علموا الكلام ده في المدارس والإعلام والكليات، ده أمر مهم قوى تدمير الدول من الداخل، ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه تكاليفه قليلة والنتيجة تدمير بلد بأهلها، ودايما هيبقى موجود الكويس واللى مش كويس أطمنكم أن إحنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من امبارح".

وأضاف: "إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زى اللى إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية يبقى أنتم بتظلموا بتكلم بصراحة، إذا كان القياس ظروفنا الاقتصادية طيب كنا عاملين إزاى في 2011 – 2013، مهم مننساش إن الدولة كانت خلاص مفيش، وكان ممكن قوى البلد تدخل حرب أهلية ونقعد سنين طويلة".