الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد تكريم الجهاز الإدارى بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة الأزهر في احتفالية تكريم الجهاز الإداري

أقامت كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، احتفالية لتكريم الجهاز الإداري بالكلية، ومنسوبي الكلية والأمن؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل من أجل رفعة الكلية، وذلك برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة أميمة فهمي عميدة الكلية، والدكتورة كريمة عبدالمجيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، وإيمان الملط مدير شئون المقر بفرع البنات.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قام الدكتور محمد فكري بإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود إدارة الكلية الواضحة والملموسة في السمو بمكانة الكلية، انطلاقًا من عراقة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي خرجت الأجيال والأجيال منذ نشأتها وحتى اليوم. 

ووجهت الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، في كلمتها الشكر والتقدير للجهاز الإداري في الكلية، وأشادت بجهودهم في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية وجعلها في مصاف الكليات المتميزة في جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، خاصة بعد اعتماد معظم البرامج التعليمية في الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. 

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير على الجهاز الإداري، وتم توجيه الشكر والتقدير لهم؛ لجهودهم المخلصة في نهضة الكلية والارتقاء بها.

نائب رئيس الجامعة لفرع البنات يشهد احتفالية تكريم الجهاز الإداري

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