الجبنة بـ30 والسمنة البلدى بـ140.. أسعار منتجات الألبان فى «أهلًا رمضان» بحديقة الأورمان

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، افتتح السيد القصير، وزير الزراعة، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لأهالينا في حديقة الأورمان بالجيزة، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، برعاية وزارة الزراعة، وبتخفيضات 25٪؜ لبعض السلع الغذائية عن أسعارها بالأسواق.

أجرت "الدستور" بجولة ميدانية داخل المعرض الذي يفتح أبوابه للمواطنين في تمام الساعة الـ9 صباحًا، وحتى الـ7 مساءً، ويحظى بإقبال واهتمام كبيرين من قبل أهالي محافظة الجيزة، بسبب جودة السلع المعروضة، وأيضًا الخصومات والتخفيضات التي تشهدها أسعار السلع الغذائية، حيث بلغ كيلو اللحم البلدي 180 جنيهًا، وكيلو الأرز 15 جنيهًا، وكيلو السكر 18 جنيهًا، وهي الأسعار التي رصدتها عدسة "الدستور" خلال جولتها بالأجنحة التجارية للمعرض.

ومن بين هذه الأجنحة التي شهدت رواجًا كبيرًا من قبل المواطنين، مركز تجميع وتصنيع الألبان التابع لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، ويقوم مركز نهال الورد لتصنيع الألبان بالعمل في هذه المبادرة، وتقديم منتجات الألبان بتخفيضات كبيرة، وبالحديث مع كابتن إيهاب خطاب المسئول عن المركز وزوجته التي تساعده في عملية التصنيع والبيع، قالا: "معرض خير مزارعنا لأهالينا هو إنجاز كبير للدولة المصرية، تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن المصري، وبتوجيهات معالي وزير الزراعة، والدكتور سعيد صالح، مستشار الوزير، الذي بذل مجهودًا كبيرًا لخروج المعرض بهذا الشكل الحضاري".

وعن أسعار الجبن والألبان في المركز التابع للمبادرة، قال خطاب: "الحمد لله نشارك دائمًا في العديد من المبادرات والمهرجانات، وكان آخرها مهرجان الجبنة في حديقة الأورمان أيضًا، وبأسعار مخفضة عن السوق، حيث يبدأ كيلو الجبن القريش من 30 جنيهًا، وكيلو الجبن البراميلي 120 جنيهًا، وكيلو الجبن الإسطنبولي 100 جنيه، وبالنسبة للسمنة البلدي، الجاموسى بـ160 جنيهًا، والبقرى بـ140 جنيهًا، وأود أن أوضح أن جميع منتجاتنا باللبن الطبيعي، ولا يوجد بها أي دهون نباتية".