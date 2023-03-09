ابن شقيقة اللواء نبيل فراج: ما يحدث فى مصر من إنجازات بمثابة الثأر لشهدائنا

ضحى أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة بأرواحهم، للوصول بمصر إلى بر الأمان والقضاء على الإرهاب.

ومن بين التضحيات التي لا تنسى، مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج ابن محافظة سوهاج بأحداث كرداسة، الذي سقط واقفا مدافعا عن تراب مصر ضد الإرهاب.

وقال محمود أبوخبر، نجل شقيقة الشهيد اللواء نبيل فراج لـ"الدستور": "خالي استشهد يوم 19 سبتمبر عام 2013، وكان مساعد مدير أمن الجيزة وقتها".

وأضاف: "كان يوم الاستشهاد في مأمورية مطاردة إرهابيين بكرداسة، وكان متقدم أول واحد فى المأمورية قدام القوات واستشهد بعدها بعشر دقائق، وشوفنا المنظر كلنا على التليفزيون على الهواء مباشرة".

وواصل: "ما يحدث في مصر من إنجازات واستقرار على كل الأصعدة هو بمثابة الثأر لشهدائنا وجحيم يعيش فيه كل من أراد بمصر سوء".

ووجه أبوخبر الشكر للرئيس السيسي لتكريم الأخير لزوجة اللواء البطل نبيل فراج، معربًا عن سعادته في أن الدولة لا تنسي أبناءها الذين ضحوا من أجلهم ولم يتوانوا لحظة وقدموا كل ما هو غالي للدفاع عن أرض الوطن.