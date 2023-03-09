صحة الغربية: تقديم 101 ألف و206 جلسات علاج طبيعي لـ58 ألفا 734 منتفعا

أكدت مديرية الشئون الصحية بالغربية، تقديم عدد 101 ألف و206 جلسات علاج طبيعي إلى 58 ألفا و734 منتفعا بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة - وفقا لبيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين تقديم الخدمات العلاجية النوعيه في المناطق الأكثر احتياجا بالريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم خدمه صحيه للمرضى.

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد 38 ألفا و477 مترددا على مستشفيات قطاع العلاجي ومستشفيات الصدر والحميات، كما تم تقديم الخدمة لعدد 20 ألفا 257 مترددا على وحدات ومراكز صحة الأسرة بقطاع الرعاية الأساسية.

وأشاد وكيل الوزارة، بتنامي دور العلاج الطبيعي خلال الفترة الأخيرة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث يبلغ عدد أقسام العلاج الطبيعي بها حاليا 31 قسما، بالإضافة إلى 13 قسما بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وفي نفس السياق .. ثمن وكيل الوزارة الدور الهام لإدارة العلاج الطبيعي بالمديرية في تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية المؤهلة في مجال العلاج الطبيعي، وحرصهم على التدريب والتعليم الطبي المستمر مما يساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، مما ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.