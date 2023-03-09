«حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 143847 سيدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرة أيامنا أحلى والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والوصول بالخدمات للمناطق النائية والعشوائية بقري مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية والتي استمرت على مدار 10 أيام في الفترة من 25 فبراير حتى 8 مارس 2023 وتم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولى بالإدارات الصحية بـ ( الابراهيمية - العاشر من رمضان - القرين - مشتول السوق – ههيا - أبو حماد - ديرب نجم – الصالحية - بلبيس - صان الحجر).

فيما شملت المرحلة الثانية الإدارات الصحية بـ ( أولاد صقر – الحسينية- كفر صقر- فاقوس- منشأة أبو عمر – أبو كبير- القنايات – الزقازيق - منيا القمح) تم خلالهما تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 143847 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 92944 سيدة.

- أبرز أهداف الحملة

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة بهدف الوصول بالخدمة إلي المناطق البعيدة والعشوائية بقري المحافظة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملة تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، بالإضافة الي نشاط مكثف قدمته الرائدات الريفيات للتوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي.