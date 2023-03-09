الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يقرر إبعاد رشا نزار خارج البلاد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 316 لسنة 2023 المتضمن إبعاد رشا نزار حميدي - سورية الجنسية خارج البلاد.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على  القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 14/2/2023 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 316 لسنة 2023، إبعاد رشا نزار حاج حميدي - سورية الجنسية من مواليد 1 يناير 1990 لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما شمل قرار وزير الداخلية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

إقامة الأجانب الإدارة العامة للجوازات لجوازات والهجرة والجنسي الوقائع المصرية

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