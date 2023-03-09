وزير الداخلية يقرر إبعاد رشا نزار خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 316 لسنة 2023 المتضمن إبعاد رشا نزار حميدي - سورية الجنسية خارج البلاد.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 14/2/2023 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 316 لسنة 2023، إبعاد رشا نزار حاج حميدي - سورية الجنسية من مواليد 1 يناير 1990 لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما شمل قرار وزير الداخلية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية