الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب مصرع وإصابة 8.. الأدلة الجنائية تفحص حريق دار مسنين بمصر الجديدة

حريق
حريق

ناظرت جهات التحقيق المختصة ضحايا حريق نشب داخل دار للمسنين في منطقة مصر الجديدة، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير عن الوفاة وأسبابها وصرحت بدفن الجثث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية فى حريق دار للمسنين فى منطقة مصر الجديدة، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص الحريق وإعداد تقرير فنى عن أسبابه وملابساته وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ 4 مصابين فى الحريق تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومن المقرر أن تستمع النيابة لعدد من العاملين والمسئولين عن دار للمسنين فى منطقة مصر الجديدة.

- تفاصيل الواقعة

وكان 3 سيدات ومسن قد لقو مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل دار للمسنين فى منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين و نقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق ضحايا دار للمسنين مصر الجديدة تحريات المباحث الجنائية المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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