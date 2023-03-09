تكلف 7 مليارات جنيه.. التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر بعد قليل (صور)

تشارك بعد قليل مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور في بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحور سيحدث طفرة مرورية كبيرة بمدينة الجيزة حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م كما يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كم.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

واستعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة لتشغيل المحور بتوفير الخدمات المرورية بطول المحور والأوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمة لحفظ أمن وسلامة المواطنين مستخدمي المحور.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إن المحور سيحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التي يمر بها مسار المحور في هذه المسافة.

ويأتي مشروع محور كمال عامر في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية لاستيعاب الكثافة السكانية حيث إن القاهرة الكبرى تقدر بما لا يقل عن 45% من الكثافة السكانية لمصر.

10 معلومات عن محور كمال عامر:

1- تقدر تكلفة تنفيذ أعمال محور كمال عامر حوالي 7 مليارات جنيه.

2- يبلغ طول المحور 15 كم، واستغرقت مدة تنفيذه نحو 3 سنوات.

4- سيكون محورا أيقونيًا لربط الجيزة بالقاهرة ولا يقل أهمية عن محور جيهان السادات.

5- أول محور عرضي في نطاق القاهرة الكبرى يمر على المحاور الطولية بالعرض، فهو يربط بين الطريق الدائري شمالا (الوراق) وبين الطريق الدائري جنوبا (المنيب).

6- محور الفريق كمال عامر كان يسمى في الماضي -(محور الزمر سابقا)-.

7- يساعد المحور، على تخفيف الضغط المروري على معابر طرق الجيزة مثل نفق الهرم وناهيا وكوبري فيصل وغيرها.

8- يهدف إلى تقليل زمن الرحلة في زمن قياسي للمتجه إلى القاهرة الجديدة ثم إلى العاصمة الإدارية قادما من الجيزة أو القاهرة.

9- يساعد المحور على توفير استهلاك الوقود والعمل على راحة المواطن أثناء القيادة، ومن ثم تخفيف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة الكبرى.

10- يتم استغلال أسفل المحور والكباري بمناظر جمالية وافتتاح عدد من المحال والخدمات لمساعدة المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة، تعاني من مشكلة أساسية وهي ازدحام المرور على المعابر الرئيسية لديها نظرا لوجود مانع صناعي حيوي وهو السكة الحديد، خط الصعيد ومترو الأنفاق اللذان يقسمان شرق وغرب المحافظة، إلى أن تم تنفيذ محور الفريق كمال عامر، ليساعد على تخفيف الضغط المروري على معابر طرق الجيزة مثل نفق الهرم وناهيا وكوبري فيصل وغيرها.

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