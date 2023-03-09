الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 في دار مسنين بمصر الجديدة

حريق داخل دار للمسنين
حريق داخل دار للمسنين

لقيت 3 سيدات ومسن مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر نشوب حريق داخل دار للمسنين في منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

حريق داخل دار للمسنيين مصر الجديدة دار لرعاية المسنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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