الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي، أذون خزانة حكومية، بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

2022-2023 أذون الخزانة أدوات الدين البنك المركزي الاول البن أشهر البنك المركزي المصر البنك المركزي المص

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