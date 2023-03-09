الرى: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن أعمال الاستلام النهائي لمحطة شادر عزام ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي.



تحسين الصرف الزراعي بزمام ١٠ آلاف فدان بمحافظة بورسعيد

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه تم إنشاء محطة شادر عزام بعدد ٣ وحدات بتصرف ٢ متر مكعب في الثانية ثانية لكل وحدة لرفع المياه من مصرف شادر عزام إلي مصرف بحر البقر ضمن منظومة نقل مياه ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا لمحطة معالجة بحر البقر، بالإضافة لتحسين الصرف الزراعي بزمام ١٠ آلاف فدان بمحافظة بورسعيد، وأنه تم تصميم وتنفيذ المحطة طبقًا لأحدث التكنولوجيات، ويتكون مبني المحطة من عنبر سفلي لوحدات الطلمبات الرئيسية، وكذا عنبر المهمات الكهربائية من محركات ولوحات الجهد المتوسط والجهد المنخفض والمزودة بأجهزة قياس وتحكم وكذا أجهزة بوادئ الحركة.

وأوضح وزير الرى، أن مكونات المحطة اشتملت على توريدات محلية من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها، وذلك في إطار تشجيع التصنيع المحلي.

أحدث أجهزة التحكم النمطية المبرمجة لمراقبة تشغيل وحدات الطلمبات

كما أشار إلى أن المحطة مزودة بنظام تحكم ومراقبة من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم النمطية المبرمجة في مراقبة تشغيل وحدات الطلمبات والتحكم في تشغيلها وإيقافها، ومزودة بحساسات وأجهزة إنذار تضمن سلامة تشغيل المعدات بالمحطة مع مراقبة مناسيب وتصرفات المياه بمجري المص والطرد للمحطة وساعات التشغيل للوحدات، كما يدعم النظام نمط التشغيل اليدوي لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية يدويً حال تعطل النظام الآلي.

كذلك تتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية كهربية ١١ كليو فولت أحدهما أساسي والآخر احتياطي، وعدد ٢ محول كهربي لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف حال انقطاع التيار الكهربي أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية في أحد خطوط التغذية أو حال عطل أحد المحولين.

كما تم تزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب للحفاظ على وحدات الطلمبات وتجنب دخول أي مخلفات لها، مما يدعم تشغيل الوحدات وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة والوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة للمنظومة، وكذا الاستمرار في التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل فترات الأعطال ووقت الإصلاح، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أي أعطال لتجنب تلف الوحدات، والمحطة مزودة بنظام مراقبة كاميرات داخل عنابر الطلمبات والمحركات ولوحات الكهرباء وغرفة التشغيل والمراقبة والتحكم.