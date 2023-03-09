انفجارات قوية فى العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوى

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، إن هناك انفجارات في العاصمة الأوكرانية بعد ضربات مكثفة استهدف أنحاء واسعة من أوكرانيا، كما أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز في خبر عاجل.

وتأتي هذه الانفجارات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة في أوكرانيا بعد ضربات روسية مختلفة.

المخابرات الأمريكية: قدرات روسيا لن تمكنها من تحقيق مكاسب فى أوكرانيا

وسبق وأفادت فضائية سكاي نيوز بأن المخابرات الأمريكية، أكدت أن روسيا ستسعى للسيطرة على مواقعها في أوكرانيا دون التقدم لمواقع جديدة.

وأشارت المخابرات الأمريكية إلى أن قدرات روسيا لن تمكنها من تحقيق مكاسب في أوكرانيا عام 2023.

خلال الفترة الماضية، قال المسئول السابق في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت من قبل بإرسال مسئولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا وحثها على عدم القيام بتلك العملية العسكرية التي تقوم بها الآن، في أوكرانيا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة حذّرت بشكل صريح من شن الغزو الروسي قبل شهور من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لذا تواصلت أمريكا مع روسيا آنذاك لمنعها من القيام بتلك العملية.

الاتحاد الأوروبى يسعى لتأمين احتياجات أوكرانيا من القذائف و«تنشيط اقتصاد الحرب»

وفي إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب" يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، ، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.

وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني، الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف من عيار 155 ميليمترًا لمدافعه.

وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم الأربعاء بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.