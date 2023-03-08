الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، سير العمل بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يرافقه أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية؛ حيث تابع سير العمل بمطبخ ومطعم المدينة الجامعية، وتابع أيضًا نظام توزيع الوجبات الغذائية، وآليات القضاء على التزاحم بتوفير الطعام بمختلف المباني؛ تيسيرًا على الطالبات.

وبعد ذلك قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بترأس اجتماع ضم رؤساء المباني وموظفي شئون الطالبات، وموظفي البونات، وموظفي التغذية؛ للتباحث حول آلية النهوض والارتقاء بسير العمل داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر. 

ووجه نائب رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون الإيجابي وبيان أثره على منظومة العمل داخل المدن الجامعية للطالبات، كما وجه  بتوفير البيئة المناسبة للطالبات داخل المدن الجامعية؛ بهدف تشجيعهن على المذاكرة والجد والاجتهاد.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية

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وائل لطفي

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