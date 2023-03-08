شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. وإصابة ماركينيوس

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بداية المباراة شهدت حذرًا شديدًا من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وسدد ليون جروتسكا تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، تصدى لها دوناروما بسهولة.

وفي الدقيقة 25، أرسل نونو مينديز كرة عرضية من الجهة اليسرى تجاه ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، لكن ديفيز قام بإبعاد الكرة ببراعة قبل أن يسددها اللاعب الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 31، تلق جمال موسيالا الكرة داخل منطقة الجزاء مسددًا إياها، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 36، تعرض ماركينيوس قائد فريق باريس سان جيرمان للإصابة، ليغادر الملعب ويعوضه نوردي موكيلي.

وأهدر فيتينها أخطر فرص اللقاء على الإطلاق في الدقيقة 38، عندما قطع أشرف حكيمي الكرة من يان سومير حارس مرمى بايرن، لتصل لللاعب باريس سان جيرمان، ليسدد الكرة، قبل أن يُبعدها دي ليخت ببراعة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فشهد مشاركة الكرواتي ستانيسيتش رفقة دايوت أوباميكانو وماتياس دي ليخت في خط الدفاع، فيما يجلس جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء، إضافة للسنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت

خط الوسط: كينجسلي كومان - يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - ألفونسو ديفيز

خط الهجوم: جمال موسيالا - توماس مولر - تشوبو موتينج

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة المغربي أشرف حكيمي لقيادة الجبهة اليمنى بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - سيرجيو راموس - ماركينيوس

خط الوسط: أشرف حكيمي - نونو مينديز - ماركو فيراتي - فيتور فيريرا (فيتينها) - فابيان رويز

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة اليوم ضد بايرن ميونخ الألماني، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي بريسنال كيمبيمبي بسبب الإصابة.

نتيجة مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وانتهت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، التي جمعتهما على ملعب "بارك دو برانس" معقل الفريق الباريسي قبل 3 أسابيع من الآن، بانتصار الفريق الألماني بهدف دون مقابل، سجله لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.