كابيتانو مصر.. عبدالله عيد «صاحب لمسة سحرية» (فيديو)

نجح عبدالله عيد المهاجم الواعد فى لفت الأنظار خلال التواجد في برنامج كابيتانو مصر ويشغل مركز الجناح المهاجم ويمتلك موهبة كبيرة من حيث السرعة والمهارة والتسديد على المرمى.

وأشاد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بامكانيات اللاعب قائلًا "تحركات كويسة وكنترول على الكورة كويس برضو".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.