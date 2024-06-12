"السلع التموينية" تتعاقد على 460 ألف طن قمح بلغارى ورومانى وأوكرانى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 460 ألف طن قمح مستورد بلغاري وروماني وأوكراني.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 100 ألف طن بلغاري و240 ألف طن قمح روماني، و120 ألف طن قمح أوكراني للشحن خلال شهر أغسطس المقبل.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحقيق هدف توريد القمح بوصول الكمية المستلمة حتى اليوم إلى 3.5 مليون طن، وذلك مع استمرار استلام القمح وفتح الصوامع حتى منتصف شهر أغسطس، من خلال 450 نقطة استلام متنوعة.

وأكد الوزير سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما وجّه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد وحل أي مشكلات تواجه المزارعين والموردين.

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مشيرًا إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع، وأسهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح معاون الوزير أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من المزارعين أو الموردين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وخصصت وزارة المالية 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، وذلك في إطار دعم الدولة للمنتج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

جودة عالية ونقاء القمح

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة النقاء هذا العام أسهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإردب.

وحذرت القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام من نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابعة للحيازة الزراعية، كما حذرت من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.

خطة مكثفة للتموين فى عيد الأضحى

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة مكثفة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى، وذلك من خلال فتح منافذ البيع التابعة للوزارة طوال أيام العيد.