الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الطقس
الطقس

قال محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام مستقرة ودرجات الحرارة ارتفعت بشكل طفيف ووصلت إلى 22 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة من الغد

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا درجتين لتصل إلى 24 درجة، وكذلك بعد الغد، مؤكدًا أنه حتى منتصف الأسبوع المقبل سنشهد تحسنًا في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الأجواء في الصباح الباكر ستكون من مائلة للبرودة لبادرة ووقت الظهيرة تكون دافئة، وفي الساعات المتأخرة من الليل تقل درجة الحرارة.

أوضح أنه بداية من مساء الاثنين المقبل سنشهد تقلبات جوية ونشاط للرياح ببعض المناطق ويصاحبها نشاط للأتربة، مؤكدًا أنه انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، أنه سيصاحبها أمطار شديدة، لكن لا صحة لهذه الشائعات.

الأرصاد الاجواء ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل تقلبات جوية نشاط للرياح

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