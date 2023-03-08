الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«التحالف الوطنى» يوقع بروتوكولًا مع «أبوهشيمة الخير» لتنفيذ المبادرات التنموية

من توقيع البروتوكول
من توقيع البروتوكول

وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات والفعاليات التنموية المختلفة التي تقوم بها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطنين في كافة المجالات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية. 

ووقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف والنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسسة "أبوهشيمة الخير"، بحضور عدد من ممثلي كيانات التحالف وأبوهشيمة الخير.

وأكدت الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة بذل قصارى الجهود؛ لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين؛ لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشادت عبدالقوي بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، مؤكدة أن هذا التعاون يستهدف تنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، ويعزز دور الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أبوهشيمة الخير" عن سعادته بانضمام مؤسسته للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متمنيًا أن تمثل إضافة قوية للتحالف خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أبوهشيمة مشيداً بجهود التحالف منذ انطلاقه لخدمة المواطنين بجميع المحافظات من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات علي رأسها مبادرة كتف في كتف، والتي تحظى باهتمام جميع المصريين. 

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة ابو هشيمة الخير الرئيس السيسي المبادرات المجتمعية

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«التحالف الوطنى» يوقع بروتوكولًا مع «أبوهشيمة الخير» لتنفيذ المبادرات التنموية

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