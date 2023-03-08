تفاصيل مصرع طالب تحت عجلات قطار منوف كفر الزيات بالمنوفية

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، المار من محافظة المنوفية، وعلى الفور، تم نقل الجثمان لمستشفى منوف العام، وأخطر مركز الشرطة لتحقيق في الواقعة وملابسات الحادث.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعه لتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طالب بقرية تتا التابعة لدائرة المركز حيث صدمه قطار، ما أدى إلى وفاته في الحال، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منوف لتحقيق في الواقعة.

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبيّن أن الحادث وقع في قرية تتا التابعة لدائرة المركز، كما اتضح أن المتوفي طالب في الصف الثالث الإعدادي، فيما سادت حالة من الصدمة بين الأهالي والحزن سيطر على أفراد أسرته وأصدقائه.

واستدعى الأهالي سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.