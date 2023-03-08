الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 النهائية والشهرية لكافة المراحل التعليمية

موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الثاني

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني شغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2023 عبر جوجل، حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، عن مواعيد الامتحانات لكافة المراحل التعليمية الدراسية (المرحلة الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية) بالخريطة الزمنية في العام الدراسي الحالي 2023/2022، المعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم. 

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وتنشر “الدستور” موعد امتحانات الترم الثاني 2023  لجميع المراحل التعليمية الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه سوف يتم عقد امتحانات الترم الثاني لعام 2023 لجميع صفوف النقل في المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية والمراحل الثانوية في يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، فيما ستعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنفس اليوم، وكافة امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 في يوم السبت 27 مايو 2023، وكافة امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023. 

الامتحانات الشهرية لصفوف النقل 

وفي ذات السياق، فد حسم الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، آلية العقد لامتحانات الصفين الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي الشهرية وفي نهاية العام الدراسي الحالي لعام 2023 في الفصل الدراسي الثاني. 

وأكد وزير التربية والتعليم المصري، أنه سوف يتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي لشهر مارس وشهر أبريل ورقيا في المدارس، على أن ستعقد امتحانات الترم الثاني لعام 2023، مشيرا إلى أن الطلبة ليسوا في حاجة لأن يقوموا بالتدريب على آلية العقد لكافة الامتحانات الإلكترونية. 

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وأصدر الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، قرارا مهما وقرارا عاجل بشأن آليات وعقد كافة اختبارات شهر مارس وشهر أبريل في الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري، خلال الكتاب الدوري، على أن سوف يتم عقد جميع الاختبارات لشهري مارس وأبريل خلال جزء من حصة المادة ويكون على مستوى المدرسة على أن ستكون اختبارات قصيرة وسوف تحقق الهدف التربوي من خلال هذه الامتحانات.

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