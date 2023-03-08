الحكم على طالب قتل طفلة لفشله في التعدي عليها بالإسكندرية 19 أبريل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بتاجيل قضية اغتصاب وقتل الطفلة رودينا علي يد جارها بعد أن ذهبت والدتها مع والده الي القاهرة لإجراء عملية جراحية واستغل غيابهم وحاول التعدي عليها واغتصاب، إلى جلسه 19 أبريل المقبل للنطق للحكم، وذلك بعد سماع مرافعه محامي المجني عليها.

كانت قد قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس طالب 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل الطفلة روداينا داخل الشقة محل سكنها عقب إقامتها بمفردها، أثناء تواجد أسرتها بمحافظة القاهرة لإجراء عملية جراحية وذلك بعد فشله في التعدي عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط العقار لفحصها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاه والتصريح بدفنها عقب الانتهاء، وسؤال اهليه المجني عليها عن الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الجريمة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة تُدعى رودينا.ع.ال، 15 سنة، طالبة، داخل شقة أسرتها، في منطقة الزوائد التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث.

على الفور انتقل ضباط القسم الي محل الواقعة برفقة سيارة الإسعاف، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة كوم الدكة، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين وجود طعنات في جسدها وحضور النيابة لمعاينة محل الواقعة تبين وجود ثلاث طعنات في الرقبة والصدر والجنب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجنى عليها طالب، مقيم بذات العقار.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التعدى على المجنى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.