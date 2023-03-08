الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الناس للناس».. طلاب «صيدلة بني سويف» يدعمون الأسر الفقيرة

طلاب صيدلة بني سويف
طلاب صيدلة بني سويف

تحت شعار "الناس للناس"، نظم  طلاب صيدلة بني سويف قافلة طبية وحملة توعية ومشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة، حيث قام الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف بتنظيم قافلة طبية شاملة عيادات في مختلف التخصصات وصيدلية مجانية.

وشملت حملة توعية عن مرض السكر وقياسات الضغط والسكر للاطمئنان على الأهالي والمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض، وتضمنت القافلة توزيع ثلاث مشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة وتوزيع الملابس والبطاطين على الأسر المحتاجة لمساعدتهم في مواجهة الشتاء البارد.

وشملت أيضا مشروع رعاية الأطفال لزرع فيهم أسس التربية الصحيحة والمبادئ الإيجابية بداخلهم
حيث كانت القافلة في قرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.


الجدير بالذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف تم تأسيسه عام 1998 وهو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة الذي تم تأسيسه عام 1982.
 

e9985054-9841-46d8-b796-da7694755cac
e9985054-9841-46d8-b796-da7694755cac
7ecd0ac4-fe95-40a4-8ace-6af8192f7a2f
7ecd0ac4-fe95-40a4-8ace-6af8192f7a2f
6c2bfcaf-e689-4d7d-a806-965b019de070
6c2bfcaf-e689-4d7d-a806-965b019de070
d26687fb-ef00-4702-866f-77cc7eeaf206
d26687fb-ef00-4702-866f-77cc7eeaf206
البطاطين التربية الصحيحة الكشف المبكر عن الأمراض جامعة بني سويف تنظيم قافلة طبية توزيع الملابس مشروعات صغيرة

مواد متعلقة

«حياة كريمة» للمرأة في يومها العالمي: ستظل الحارس الأمين على الهوية المصرية

منسق «حياة كريمة» بالجيزة يكشف أبرز جهود المبادرة خلال فترة انتشار كورونا

مؤسسة «حياة كريمة» تشارك في «ماراثون القاهرة» لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

توافد المئات من طلاب «تجارة القاهرة» لحضور ندوة «حياة كريمة»

بالأعلام والأغاني الوطنية.. شباب جامعة القاهرة يستضيفون ندوة «حياة كريمة»

استمارة تطوع برمز الـ«QR».. الأبرز في ندوة مؤسسة حياة كريمة بـ«تمريض جامعة القاهرة»

منسق «حياة كريمة»: تطوير البنية التحتية والأبنية التعليمية أبرز اهتمامات المبادرة الرئاسية

متطوعة في حياة كريمة: سعيدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يبحث مع وزير الدفاع الأمريكى تحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية

وزير الدفاع الأمريكى يؤكد أن بلاده تثمن عاليًا القيادة المصرية ودورها المحورى فى المنطقة

وصول المتهمين فى قضية رشوة جامعة دمنهور للجنايات

مكالمة وطلب مقابلة.. الأهلى يستعد لخطف نجم الزمالك

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 النهائية والشهرية لكافة المراحل التعليمية

مستوحى من المتحف الكبير.. جناح مصر يلفت أنظار زوار ببورصة برلين السياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر