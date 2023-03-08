«الناس للناس».. طلاب «صيدلة بني سويف» يدعمون الأسر الفقيرة

تحت شعار "الناس للناس"، نظم طلاب صيدلة بني سويف قافلة طبية وحملة توعية ومشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة، حيث قام الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف بتنظيم قافلة طبية شاملة عيادات في مختلف التخصصات وصيدلية مجانية.



وشملت حملة توعية عن مرض السكر وقياسات الضغط والسكر للاطمئنان على الأهالي والمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض، وتضمنت القافلة توزيع ثلاث مشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة وتوزيع الملابس والبطاطين على الأسر المحتاجة لمساعدتهم في مواجهة الشتاء البارد.



وشملت أيضا مشروع رعاية الأطفال لزرع فيهم أسس التربية الصحيحة والمبادئ الإيجابية بداخلهم

حيث كانت القافلة في قرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.



الجدير بالذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف تم تأسيسه عام 1998 وهو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة الذي تم تأسيسه عام 1982.



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