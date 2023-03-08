أطفال أورام قنا تتفاعل مع عروض مسرح الجنوب بحضور المحافظ

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب نظم عروض العرائس والأراجوز واتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة لعدد كبير من الأطفال مركز الأورام بمحافظة قنا وجمع من الجمهور، حيث يقام المهرجان برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، ويستمر حتى 12 مارس الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتفاعل الأطفال مع المكتبة المتنقلة وورش الحكى عبر عرض "حكاية لكل قرية"، وذلك عن طريق تقديم جلسات للحكي قام بها مسئول المكتبة الفنان احمد شعبان ، الى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس ، وفى نهاية ورشة الحكى تم توزيع دوريات مجلة سمير التابعة لدار الهلال على الاطفال كهدايا، وقامت نقابة اطباء قنا بالاشتراك مع المهرجان لتوزيع فوانيس رمضان للأطفال المرضى.

وأضاف الداودي أن الجمهور تفاعل مع عرض "العرائس والماريونيت" مغامرات إيمى وتربو" الذى قدمته فرقة بلاك تيم، وشارك فيه الفنانين حازم محمد ، سما اسامة واخراج ايمان فتوح ، ويهدف العرض الى توجيه الاطفال والأسر لبعض السلوكيات الخاطئة التي أصبحت منتشرة وتهدم المبادئ والقيم الانسانية والاجتماعية والأخلاقية من خلال بثها في الافلام والمسلسلات والاغاني الهابطة لنرتقي بالذوق العام واحياء التراث باستخدام العرائس.

وشارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في تعبئة 1000 كرتونة مواد غذائية ضمن حملة إفطار صائم " رمضانكم في مراكز الشباب " والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وخالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وأثنى محافظ قنا على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة.