الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تُعزز علاقات العمل في منشآت بـ11 محافظة

القوى العاملة
القوى العاملة

واصلت وزارة القوى العاملة خطتها نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، تنفيذا لسياسات الوزارة بترسيخ مبادئ "الحوار المجتمعي" بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تنظيمها لورشة العمل الثانية بشأن التعريف ببرنامج  "عمل أفضل" ، ذلك فى إطارمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة شارك فيها مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المستهدفة من 11 محافظة هي: (القاهرة -  الجيزة – القليوبية – البحيرة – الإسكندرية – المنيا – بنى سويف – المنوفية – بورسعيد – الاسماعيلية – الشرقية)، فضلا عن مسؤولى إدارات تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية و الشئون الإقليمية والدولية وتنمية وإدارة المواهب ،و ممثلي منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الأفضل.

وبحسب البيان فإن برنامج عمل أفضل يعتبر من البرامج الرائدة التابعة لمنظمة العمل الدولية،ويجرى تنفيذه بالتشارك مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، ويجمع البرنامج مجموعات متنوعة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والعلامات التجارية العالمية والحكومات، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في صناعة الملابس العالمية.

IMG-20230308-WA0006
IMG-20230308-WA0006
IMG-20230308-WA0007
IMG-20230308-WA0007
IMG-20230308-WA0005
IMG-20230308-WA0005
وزارة القوى العاملة العملية الإنتاجية الحوار المجتمعى أطراف العمل الثلاثة برنامج عمل أفضل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

التحالف الوطنى: حريصون على إيصال المساعدات إلى مستحقيها مع قدوم رمضان «فيديو»

إصابة شخصين بالرصاص أثناء منعهما محاولة خطف طفل بمدينة نصر

فى اليوم العالمى للمرأة.. «الداخلية» توزع عبوات غذائية على السيدات المعيلات

الصين تعرب عن قلقها بشأن لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي

ضبط لصوص المنازل والسيارات في القاهرة

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على «نصب الشهداء» بميدان المسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر

مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا