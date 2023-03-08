مبادرة لفحص مرضى السكرى بالمجان قبل رمضان فى 22 محافظة

انطلقت، حملة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط»، بمشاركة 180 طبيبا وطبيبة من المتخصصين في علاج مرض السكري في 22 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية، عبر إجراء الكشف الطبي والفحوصات بالمجان لمرضى السكري، بهدف المحافظة على مستويات جيدة من السكر في الدم، بما يساعد المريض على صوم شهر رمضان المُعظم دون التأثير سلبًا على صحته العامة، تُنظم الحملة على مدار 3 أيام، تحت رعاية إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء.

وأكدت الدكتورة شريهان حميدة، استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء، أهمية حملة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط»، موضحة أن تلك المبادرة تتضمن «زيارة ما قبل رمضان»، والتي يحتاج المريض أن يجريها قبل «شهر الصوم» بمدة تتراوح بين شهر و3 أسابيع، حتى يستطيع أن يُعدل علاجه ليتواكب مع ظروف الصيام، و«ضبط مستوى السكر في الدم» بأفضل صورة ممكنة للصوم.

وأضافت استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تتضمن مساعدة غير القادرين على الكشف والفحوصات المجانية، للاطمئنان على أنفسهم، دون أعباء مادية إضافية، لافتة إلى أن المبادرة تطمئن على الحالة الصحية للمرضى، ومتابعة التحاليل والفحوصات والعلاجات، وتحديد النصائح والتدخلات الطبية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وأوضحت الدكتورة شريهان حميدة، أن المبادرة تتضمن تحديد المواعيد المناسبة لأخذ الأدوية مع الصيام، وتوعية المريض بوقت كسر صيامه حتى لا يتعرض لمضاعفات قوية، وتوقيت قياس السكر خلال الصيام، والتوقيت المناسب لبذل مجهود خلال الصوم.

وافقها في الرأي الدكتور علي سلومة، استشاري أمراض الباطنة والسكر، مؤكدًا أهمية مبادرة «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط» هي تضافر للجهود بين الكوادر الطبية المصرية، وشركة القطاع الخاص الوطنية الممولة للحملة.

وعن مرضى السكري الذين يستطيعون الصوم، قال الدكتور علي سلومة، إن غالبية مرضى السكري يستطيعون الصوم إلا في حالة وجود مضاعفات أو خطر عليهم، وهو ما يحدده الطبيب المُعالج في «زيارة ما قبل رمضان».

وشدد على أهمية الزيارة الطبية قبل «شهر الصوم»، لتحديد الأدوية التي تقل جرعتها أو تزيد، وتنظيم الأدوية، وأخذ التعليمات الخاصة بالصيام.

وأضاف استشاري أمراض الباطنة والسكر أن مرضى السكري يجب ألا يتناولوا كميات كبيرة عقب أذان المغرب مباشرة، ولكن أخذ كميات بسيطة، ثم صلاة المغرب، ثم أخذ كمية بسيطة، ثم صلاة العشاء، وصولاً لتناول الوجبة الأساسية لهم عقب الصلاة، مع أهمية أن ينتظموا في العلاجات.