الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي: الحزمة الاجتماعية الجديدة تحمي المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية

جريدة الدستور

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من أبريل المقب، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات في الموعد المقرر، لافتاً إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية.  

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر، ولقائه المثمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي شهد التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والحرص على مساندة العراق وتقديم الدعم للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية، مشيراً أيضاً إلى نتائج جلسة المباحثات التي جمعته بنظيره العراقي، وتم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدة مجالات، من أجل تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والعراق.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في رقمنة كل الأصول التابعة لها، سواء أراضي، أو عقارات أو خلافه، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية، تحقق الحوكمة، وتضمن إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، وسد منافذ محاولات التعدى عليها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة اجتماع الحكومة اليوم اجتماع مجلس الوزراء اليوم استهل الدكتور مصطفى مدبولي الأكبر فى تاريخ مصر الأوضاع العالمية

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