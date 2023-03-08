خبير: المشروع القومي لتأهيل الترع ينهي أزمة وصول المياه إلى النهايات

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية في مختلف محافظات مصر ، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم، خاصة أثناء رى المحاصيل الزراعية المختلفة.



الحد من التعديات على القطاع المائى والتلوث البيئي

كما تستهدف أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، الحد من التعديات على القطاع المائى والتلوث البيئي في المناطق السكنية التى تمر بها الترع، وأيضًا رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد أعمال التأهيل.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية

يأتى ذلك فيما تفقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تأهيل وتبطين عدد من الترع ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة الغربى، وذلك لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية في الزمامات التابعة للترعة، مع التأكيد على الإلتزام بالمواصفات الفنية وجودة تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات والدليل الاسترشادى المتعلق بتنفيذ مشروع تأهيل الترع.

من جهته، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أهمية الأعمال الجارية لمشروع تبطين الترع بالمحافظات، لافتاً إلى إنها عملية حضارية ومهمة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، والحد من تسرب المياه من جوانب الترع.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات

وأوضح شراقي أهمية أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة الجارية ضمن المرحلة الاولى، في ضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي الوقت المحدد الى نهايات الترع، ما ينهى أزمة كثير من المنتفعين والمزارعين، وعلى جودة المياه والحد من التلوث، إضافة إلى الحفاظ على حجم وأبعاد الترعة المؤهلة، وأيضًا موارد المياه فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة من مياه النيل أو المعالجة والمياه الجوفية.