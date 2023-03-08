بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف 11 شارعًا من أحياء العامرية بالإسكندرية

على مدار الـ8 سنوات الماضية، شهد قطاع الطرق والكباري والأنفاق طفرة كبيرة في مختلف المحافظات والمدن والقرى، بهدف تقليل المسافات وتقريب الأماكن من بعضها، في إطار خطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والارتقاء بكل المدن والقرى بشتى المحافظات.

وكان لمحافظة الإسكندرية نصيبًا كبيرًا من مشروعات قطاع الطرق والكباري والإنفاق، وضمن مشروعات محافظة الإسكندرية، مشروع رصف 11 شارع من شوارع أحياء العامرية أول وثان، محافظة الإسكندرية.

وتم رصف 11 شارعًا من شوارع أحياء العامرية أول وثان، بمحافظة الإسكندرية، في أغسطس ٢٠٢١، على مساحة 1841كم العامرية أول و4298 كم العامرية ثان، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه.

وجاءت الشوارع التي تم رصفها ضمن مشروع رصف 11 شارعًا من شوارع أحياء العامرية أول وثان خلال العام الحالي، وهما (شارع المنتصر للبويات، وشارع امتداد شارع مكتب الصحة، وشارع مكتب الصحة، شارع مجمع الخدمات بشربات، ومجمع مدارس أم سلمة، ومجمع مدارس أم سلمة مدخل الشارع).

بينما الشوراع التي تم تطويرها في نطاق حي العامرية ثان فقد تم رصف 5 شوارع وهم (قرية مصطفى كامل، وقرية الصاعدة، وقرية العراق، و قربة اليمن، و قرية الصناهرة)، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بـ10 ملايين جنيه.

حيث تبلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية أول 1841 كم بعدد 6 شوارع، أما إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية ثان فتبلغ 4298 كم بعدد 5 شوارع.

جاء ذلك المشروع استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول وثان، بخصوص رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف 11 شارعا من شوارع أحياء عامرية أول وثان خلال العام الحالي بتكلفة اجمالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه.