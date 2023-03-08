الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيدرالى الأمريكى يبحث زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر

الفيدرالى الأمريكى
الفيدرالى الأمريكى

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن لجنة السياسات النقدية قد تبحث خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد رجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال إفادة بالكونجرس، أن تبحث لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار، وذلك نظرا لما تظهره البيانات الأخيرة حول التضخم والعمالة والإنفاق والتصنيع.

وعلق باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قائلا: "جاءت أحدث البيانات الاقتصادية أقوى مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق".

وأضاف: "إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر زيادة أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة."

وتؤكد الملاحظات التي أُدلي بها باول في بداية الشهادة في مبنى الكابيتول هيل، مدى سرعة تحول الاقتصاد بعد ثلاث سنوات منذ بدء الوباء.. كما أنها تقدم إشارة واضحة من صانع السياسة الأقوى في الاقتصاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إذا شعر المسؤولون أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الخاطئ.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية ستجتمع مرة أخرى خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس وسيتم عقب الاجتماع الإعلان عن أسعار الفائدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الفيدرالى الأمريكى يبحث زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر

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