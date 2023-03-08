أحمد موسى: الداخلية تحفظت على سائق قطار منوف

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية تحفظت على سائق قطار منوف قليوب، بعد تسببه في الحادث الذي وقع مساء أمس بعد خروج القطار من على القضبان.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصدر مسئول في وزارة الداخلية أكد أنه تم التحفظ على سائق قطار منوف قليوب، وأنه لم يتوفى.

وتابع، أن سائق قطار منوف قليوب، سيخضع لاستجواب من قبل النيابة العامة.

عدد الإصابات والوفيات

وأكد خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ارتفاع عدد إصابات حادث قطار قليوب - منوف، إلى 23 مصابًا، ووفاة شخصين، مشيرًا إلى أن 16 مصابًا يتواجدون في مستشفى قليوب التخصصي، و8 حالات خرجت، كما يوجد حالات في مستشفى القناطر، وكذلك معهد ناصر.