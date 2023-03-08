موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا، هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، وذلك بعد فوز الفريق على المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون في الدوري

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد “الأهلي وي السلام”، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2022-2023.

تقدم الأهلي أولًا بهدف مبكرً في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، تحصل عليها طاهر محمد طاهر بعد دفعه من قبل عمر فايد.

وتولى التونسي علي معلول تنفيذها بنجاح، ليهدي الأهلي التقدم بهدف مبكر، رافعًا رصيده من الأهداف هذا الموسم في بطولة الدوري إلى 3 أهداف.

أما الهدف الثاني، فجاء عندما انفرد محمد هاني بمرمى أبوالسعود بالدقيقة 21 من الجناح الأيمن، بعد تمريرة رائعة من مروان عطية وسدد الكرة لتصطدم بدفاعات المقاولون وتسكن مرمى أبو السعود، ليتقدم الأهلي بثنائية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على المقاولون لـ 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بيراميدز.

وتجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا

أما عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال إفريقيا، فنستعرضه تباعًا في ذلك التقرير.

ويلعب الأهلي ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت 11 مارس 2023، على ملعب بريتوريا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة beIN Sports 4.

وكان نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي قد أعلن عن السماح لجمهوره بحضور مباراته أمام الأهلي مجانًا.