الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حالتا وفاة و20 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار قليوب

قطار قليوب
قطار قليوب

شهدت محطة قطار قليوب المحطة، خروج أحد القطارات المتجه إلى محطة منوف فى المنوفية عن القضبان واصطدامه بالرصيف، مما نتج عنه بعض الإصابات المتفرقة بين الركاب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي عن ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنًا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

فيما كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل حادث قطار "منوف ـ كفرالزيات" والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

أعلنت الهيئة في بيان مساء اليوم، عن أنه في الساعة 19.20 أثناء دخول  قطار 557 /3027 ركاب شبرا/ منوف/ كفرالزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافورالمغلق، واستمر بالمسير ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

بينما أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن حصول أسرة كل متوفي بسبب الحادث على 100 ألف جنيه، أما المصابون فإنه في حالة العجز الكلي يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

محطة قطار قليوب المحطة قطار قليوب قليوب ضحايا حادث قطار قليوب وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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