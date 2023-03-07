الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الهجرة: الحكومة لن تجتزئ أى فلوس من تحويلات أو حسابات المصريين بالخارج

سها الجندي
سها الجندي

قالت سها الجندي، وزيرة الهجرة، إن ما أثير مؤخرًا عن استقطاع جزء من رواتب وحسابات المصريين المقيمين بالخارج، تلك التصريحات تم اجتزاؤها من حديث النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، بشأن المميزات التي تمنحها الدولة للمصريين بالخارج.

“أبوشقة” نفى ما تناوله الإعلام حول اجتزاء كلامه

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبوشقة تحدث بجملة قال فيها: "والله المصريين في الخارج لازم يراعوا الوضع"، وهو كلام مرسل لا أعتقد أن أحدًا علق عليه؛ لأنه لا يُثير الريبة أو الشك؛ مشيرة إلى أن أبوشقة فسر مقولته، ونفى ما تداوله الإعلام بشكل خاطئ عن محاولة استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج. 

وتابعت: "عمرنا ما فكرنا، ولا هنفكر في أي مرحلة من المراحل بفرض أي نوع من أنواع الرسوم بخصوص تسهيل التحويلات أو حسابات المصريين سواء في الداخل أو الخارج، والحكومة لن تفكر في اجتزاء أي فلوس من تحويلات أو حسابات المصريين في الخارج؛ وإلا نبقى ضد مصر، وضد مصالحنا". 

وأكدت السفيرة أن ما تردد في هذا السياق، جزء من حملة الأكاذيب والشائعات التي تتردد دون أسانيد من الحقيقة، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. 

  

وزيرة الهجرة التحويلات المصريين بالخارج استقطاع رواتب بهاء ابو شقة مجلس الشيوخ

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وائل لطفي

عيوب المصريين

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