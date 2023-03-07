«القومي للإعاقة» ينظم ورشة عمل لصناعة فوانيس رمضان داخل «ديارنا»

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على هامش معرض "ديارنا" ورشة عمل لصناعة الفوانيس الخيامية كإحدي الصناعات الحرفية المرتبطة بالثقافة والتراث المصرى، وسط حماس جمهور من ذوي الإعاقة وأسرهم ورواد معرض ديارنا الذين توافدوا للتعرف على هذه الحرفة.

بدأت فعاليات الورشة الثانية ظهرا، والتي قامت بالتدريب فيها فادية توفيق مدربة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحرف اليدوية.

وحرصت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باستثمار هذا التجمع من ذوي الإعاقة، ورواد المعرض لتعلم بدايات حرفة مهمة لتكون منطلق الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادى لهم.

وثمنت خطوات الدولة الواضحة لإبراز مجهودات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المشروعات متناهية الصغر وأهمية الحرف اليدوية في تلك المشروعات.

وأعربت عن سعادتها بالإقبال الجماهيري على أجنحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأنشطته المختلفة التي هي بمثابة قوي ناعمة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

الجدير بالذكر إنه قد نظم الورشة محمد مختار مسئول ادارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.