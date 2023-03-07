الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة» ينظم ورشة عمل لصناعة فوانيس رمضان داخل «ديارنا»

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على هامش معرض "ديارنا" ورشة عمل لصناعة الفوانيس الخيامية كإحدي الصناعات الحرفية المرتبطة بالثقافة والتراث المصرى، وسط حماس جمهور من ذوي الإعاقة وأسرهم ورواد معرض ديارنا الذين توافدوا للتعرف على هذه الحرفة.

بدأت فعاليات الورشة الثانية ظهرا، والتي قامت بالتدريب فيها فادية توفيق مدربة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحرف اليدوية.

وحرصت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باستثمار هذا التجمع من ذوي الإعاقة، ورواد المعرض لتعلم بدايات حرفة مهمة لتكون منطلق الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادى لهم.

وثمنت خطوات الدولة الواضحة لإبراز مجهودات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المشروعات متناهية الصغر وأهمية الحرف اليدوية في تلك المشروعات.

وأعربت عن سعادتها بالإقبال الجماهيري على أجنحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأنشطته المختلفة التي هي بمثابة قوي ناعمة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

الجدير بالذكر إنه قد نظم الورشة محمد مختار مسئول ادارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرض ديارنا ورشه عمل صناعة الفوانيس الخيامية الصناعات الحرفية الدكتورة إيمان كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبوهشيمة لدعمه الشباب

مصابة بـ3 طعنات.. التحقيق فى العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار «منوف - كفرالزيات»

صيحات غاضبة ضد تشارلز في كولشيستر تتهمه بهدر أموال بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين