لا يفوتك هذا المساء| تصادم قطار منوف يعطّل حركة سير قطارات الوجه البحري.. وسعر الدولار اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

9 مارس.. أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة «Hogg pool»

حددت الجهات المختصة، جلسة 9 مارس للنظر في أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة النصب على المواطنين من خلال منصة «Hogg pool».

أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى هوج بول. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.

تصادم قطار منوف يعطّل حركة سير قطارات الوجه البحري

كشفت مصادر خاصة بهيئة السكة الحديد أن رئيس وقيادات الهيئة انتقلوا سريعًا إلى موقع حادث تصادم قطار منوف بالرصيف في محطة قليوب؛ لمتابعة الموقف على الأرض.

وقالت المصادر، لـ"الدستور" إن حركة القطارات بالوجه البحري متوقفة لحين رفع آثار الحادث من على خط الوجه البحري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7-3-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

ننشر أخر تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، امام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث لمتوسط أسعار السوق بالبنك المركزي المصري.

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس محركات البحث على «جوجل»، ليسجل استقرارًا مقابل العملة المحلية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.

10 مصابين في حادث خروج قطار عن مساره في محطة قليوب

أصيب 10 أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره في محطة قليوب وانتقلت 7 سيارات من مرفق إسعاف القليوبية إلى مكان الحادث لنقل المصابين وجار حصر المصابين وكشف تفاصيل الحادث.

شهدت محطة قطار قليوب المحطة، خروج أحد القطارات المتجه إلى محطة منوف فى المنوفية عن القضبان واصطدامه بالرصيف، مما نتج عنه بعض الإصابات المتفرقة بين الركاب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كل المستويات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.

أول تعليق من «السكة الحديد» عن حادث قطار قليوب

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إنه الأوناش فى طريقها لرفع آثار حادث قطار قليوب.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لم يتم التعرف بعد على أسباب وقوع الحادثة فى منطقة قليوب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــا.